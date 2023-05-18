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Рафаэль Надаль планирует сыграть на Олимпийских играх 2024 в Париже

Теннис
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Испанский теннисист задумался о завершении карьеры

Рафаэль Надаль планирует сыграть на Олимпийских играх 2024 в Париже

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль на пресс-конференции в своей академии Movistar заявил, что планирует сыграть на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

36-летний Надаль объявил, что не выступит на "Ролан Гаррос" – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января.

После потери 2000 очков за победу на "Ролан Гаррос" 2022 года в активе испанского теннисиста останется всего 445 очков, и он покинет первую сотню рейтинга АТР впервые с 2003 года.

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