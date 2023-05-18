Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль планирует сыграть на Олимпийских играх 2024 в Париже
Испанский теннисист задумался о завершении карьеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль на пресс-конференции в своей академии Movistar заявил, что планирует сыграть на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
36-летний Надаль объявил, что не выступит на "Ролан Гаррос" – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января.
После потери 2000 очков за победу на "Ролан Гаррос" 2022 года в активе испанского теннисиста останется всего 445 очков, и он покинет первую сотню рейтинга АТР впервые с 2003 года.
Популярное сейчас
- Стала известна зарплата Кривцова в Интер Майами
- Ребров пригласит в сборную Украины помощников, с которыми работал в Динамо
- ВСУ выжигали артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 17 мая
- Беатрис Хаддад Мая - Ангелина Калинина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО