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Над центральным кортом в Риме возведут крышу

Теннис
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Над центральным кортом в Риме возведут крышу

Фото: sport.ru

Новина українською

Над центральным кортом стадиона "Форо Италико" в Риме (Италия), на котором проводятся матчи мужского "Мастерса" и женского турнира категории WTA-1000, планируется возвести крышу.

"Возможно, мы создадим некоторые неудобства для турнира, чтобы сделать его более удобным и современным. Но современным с учётом истории и с уважением к месту, где будет размещена эта новая инфраструктура. Процесс уже запущен, но всё равно для завершения строительства потребуется пара лет", — цитирует министра спорта Италии Андреа Абоди официальный сайт турнира.

Теннисные турниры в Риме ежегодно проводятся в конце весны. Именно этот период в столице Италии характеризуется частыми дождями.

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В статье: Рим
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