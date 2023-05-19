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Над центральным кортом в Риме возведут крышу
Все из-за большого количества осадков
Фото: sport.ru
Над центральным кортом стадиона "Форо Италико" в Риме (Италия), на котором проводятся матчи мужского "Мастерса" и женского турнира категории WTA-1000, планируется возвести крышу.
"Возможно, мы создадим некоторые неудобства для турнира, чтобы сделать его более удобным и современным. Но современным с учётом истории и с уважением к месту, где будет размещена эта новая инфраструктура. Процесс уже запущен, но всё равно для завершения строительства потребуется пара лет", — цитирует министра спорта Италии Андреа Абоди официальный сайт турнира.
Теннисные турниры в Риме ежегодно проводятся в конце весны. Именно этот период в столице Италии характеризуется частыми дождями.
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