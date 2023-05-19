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Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира в Сен-Годансе

Теннис
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Легкая победа для украинки

Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира в Сен-Годансе

Фото: CNN

Новина українською

Дарья Снигур преодолела четвертьфинал турнира ITF во Франции. Украинская теннисистка переиграла Люси Нгуйен Тан из Франции.

Сен-Годанс, Франция. Четвертьфинал

Дарья Снигур (Украина) - Люси Нгуйен Тан (Франция) 6:4, 6:1

Для теннисисток это уже третий матч. Благодаря этой победе украинка повела в счете по личных встречах.

Следующей соперницей Снигур станет победительница матча Викторией Хименес Касинцева - Алис Роббе.

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Дарья Снигур в трехсетовом матче одержала победу и вышла в третий круг турнира ITF W60 во Франции
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В статье: Дарья Снигур
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