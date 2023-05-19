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Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира в Сен-Годансе
Легкая победа для украинки
Фото: CNN
Дарья Снигур преодолела четвертьфинал турнира ITF во Франции. Украинская теннисистка переиграла Люси Нгуйен Тан из Франции.
Сен-Годанс, Франция. Четвертьфинал
Дарья Снигур (Украина) - Люси Нгуйен Тан (Франция) 6:4, 6:1
Для теннисисток это уже третий матч. Благодаря этой победе украинка повела в счете по личных встречах.
Следующей соперницей Снигур станет победительница матча Викторией Хименес Касинцева - Алис Роббе.
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