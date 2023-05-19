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Названы обладатели уайлд-кард на турнир в Женеве

Теннис
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Приглашения получили сразу три именитых теннисиста

Названы обладатели уайлд-кард на турнир в Женеве

Новина українською

Организаторы турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) на официальном сайте объявили имена обладателей уайлд-кард.

Приглашения на соревнования получили 22-я ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, болгарин Григор Димитров (33-й в рейтинге ATP) и французский спортсмен Бенуа Пэр (160-й в рейтинге).

Напомним, турнир в Женеве начнётся 21 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.

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В статье: АТР
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