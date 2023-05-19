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Рафаэль Надаль: Это нормально, что Новак считает меня главным соперником

Теннис
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Испанец высказался о соперничестве с Джоковичем

Рафаэль Надаль: Это нормально, что Новак считает меня главным соперником

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль высказался о своём соперничестве с сербом Новаком Джоковичем. Ранее испанский теннисист сообщил, что не выступит на Открытом чемпионате Франции в этом году.

"Я — действующий победитель "Ролан Гаррос", у меня 14 выигранных титулов в Париже. Вот почему для многих я всё ещё тот человек, которого хочется победить на этом турнире. Но это история. У меня было два великих соперника: Роджер Федерер и Новак Джокович.

Роджер ушёл, и это нормально, что Новак считает меня главным соперником. Буду ли я смотреть турнир? Не знаю, стану ли смотреть все матчи, но следить за основными событиями буду", — приводит слова Надаля Tennis World USA.

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В статье: Рафаэль Надаль
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