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Рафаэль Надаль: Это нормально, что Новак считает меня главным соперником
Испанец высказался о соперничестве с Джоковичем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль высказался о своём соперничестве с сербом Новаком Джоковичем. Ранее испанский теннисист сообщил, что не выступит на Открытом чемпионате Франции в этом году.
"Я — действующий победитель "Ролан Гаррос", у меня 14 выигранных титулов в Париже. Вот почему для многих я всё ещё тот человек, которого хочется победить на этом турнире. Но это история. У меня было два великих соперника: Роджер Федерер и Новак Джокович.
Роджер ушёл, и это нормально, что Новак считает меня главным соперником. Буду ли я смотреть турнир? Не знаю, стану ли смотреть все матчи, но следить за основными событиями буду", — приводит слова Надаля Tennis World USA.
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