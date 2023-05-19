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Надежда Киченок пробилась в финал парного турнира в Париже
Уже вторая украинская теннисистка в финале турниру WTA
Надежда Киченок и Алиша Паркс вышли в финал турнира WTA 125 во Франции. Украинско-американская пара добыла волевую победу над Оливией Николлс/Алиция Росольска.
Париж, Франция. Полуфинал
Надежда Киченок/Алиша Паркс (Украина/США) - Оливия Николлс/Алиция Росольска (Великобритания/Польша) 3:6, 7:6(4), 12-10
Все решалось в концовке, на решающем тай-брейке, где сильнее оказаласьКиченок и Паркс.
В финальном матче Киченок и Паркс встретятся с дуэтом Анна Данилина/Вера Звонарёва (Казахстан/-).
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