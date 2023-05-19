Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ангелина Калинина прокомментировала выход в финал турнира в Риме
Украинка поборется за титул
Фото: WTA Tennis
Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокоментировала выход в финал турнира в Риме.
"Как я себя чувствую? Чувствую себя так, что не чувствую ног. В целом на этом турнире я уже столько отыграла, три сета, потом снова три сета, и снова три сета... Так что как могу, так и двигаюсь. Я счастлива, что прошла дальше.
Но турнир еще не закончился, да. Завтра меня ждет еще одна битва. Обе теннисистки (Рыбакина и Остапенко) - это игроки высочайшего уровня. На таких турнирах никогда не бывает легко. В первую очередь я должна восстановить силы. Но это невероятные эмоции. Я борюсь, я иду дальше и это новый опыт для меня, я действительно очень счастлива.
И ещё я хотела бы добавить, что для меня очень важно сейчас выигрывать каждый матч, [учитывая] через что проходит Украина... Я надеюсь, что я даю людям немного света, немного положительных эмоций для моей страны. И я надеюсь, что украинцы получают немного удовольствия".
Популярное сейчас
- Днепр-1 и Шахтер держат темп, Динамо - без Лиги чемпионов. Результаты и расписание матчей УПЛ
- УПЛ. Днепр-1 - Колос 2:1. Легких путей не ищут
- Красотка дня. Горячая девушка аргентинского героя Фиорентины Нико Гонсалеса. ФОТО
- Самый длинный матч сезона. Калинина в четырехчасовом триллере вышла в полуфинал Мастерса
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО