Ангелина Калинина прокомментировала выход в финал турнира в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокоментировала выход в финал турнира в Риме.

"Как я себя чувствую? Чувствую себя так, что не чувствую ног. В целом на этом турнире я уже столько отыграла, три сета, потом снова три сета, и снова три сета... Так что как могу, так и двигаюсь. Я счастлива, что прошла дальше.

Но турнир еще не закончился, да. Завтра меня ждет еще одна битва. Обе теннисистки (Рыбакина и Остапенко) - это игроки высочайшего уровня. На таких турнирах никогда не бывает легко. В первую очередь я должна восстановить силы. Но это невероятные эмоции. Я борюсь, я иду дальше и это новый опыт для меня, я действительно очень счастлива.

И ещё я хотела бы добавить, что для меня очень важно сейчас выигрывать каждый матч, [учитывая] через что проходит Украина... Я надеюсь, что я даю людям немного света, немного положительных эмоций для моей страны. И я надеюсь, что украинцы получают немного удовольствия".