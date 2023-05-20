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Калинина: Не пожала руку Кудерметовой, потому что ее страна напала на Украину
Совершенно правильная позиция
фото - flashscore.com.ua
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №47) объяснила, почему отказалась пожимать руку россиянке Кудерметовой после
– Поздравляем ваш первый финал на турнире серии WTA 1000. Как вы себя чувствуете?
– На самом деле, потрясающие эмоции. Выход в финал – этого я не ожидала. Играла матч за матчем. И так дошла до финала. Просто невероятно.
– Мне интересно, вы не хотите сказать что-либо о том, что произошло в конце. Вы отказались пожать руку сопернице. Хотите что-нибудь добавить или нет?
– Что добавить?
– О том, что вы отказались пожать руку.
– Мы не жмем руку, потому что она из россии. Нет никакого секрета, почему я не жму руку. Потому что вообще эта страна напала на Украину. Да, я понимаю, что это спорт, но политическая составляющая здесь тоже есть. Поэтому ничего личного, но в общем-то, это (подавать руку) неприемлемо – сказала Ангелина.
Напомним, что в финале турнира в Риме украинка сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA №6). Матч состоится сегодня, 20 мая, начало – в 20:00 по киевскому времени.
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