Калинина: Не пожала руку Кудерметовой, потому что ее страна напала на Украину

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №47) объяснила, почему отказалась пожимать руку россиянке Кудерметовой после победы в полуфинале турнира в Риме (Италия).

– Поздравляем ваш первый финал на турнире серии WTA 1000. Как вы себя чувствуете?

– На самом деле, потрясающие эмоции. Выход в финал – этого я не ожидала. Играла матч за матчем. И так дошла до финала. Просто невероятно.

– Мне интересно, вы не хотите сказать что-либо о том, что произошло в конце. Вы отказались пожать руку сопернице. Хотите что-нибудь добавить или нет?

– Что добавить?

– О том, что вы отказались пожать руку.

– Мы не жмем руку, потому что она из россии. Нет никакого секрета, почему я не жму руку. Потому что вообще эта страна напала на Украину. Да, я понимаю, что это спорт, но политическая составляющая здесь тоже есть. Поэтому ничего личного, но в общем-то, это (подавать руку) неприемлемо – сказала Ангелина.

Напомним, что в финале турнира в Риме украинка сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA №6). Матч состоится сегодня, 20 мая, начало – в 20:00 по киевскому времени.