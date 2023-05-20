Рыбакина: Калинина очень хороший человек, всегда болею за нее

Казахская теннисистка Елена Рыбакина (WTA №6) прокомментировала ожидания от финального матча турнира серии WTA1000 в Риме против украинки Ангелины Калининой (WTA №47).

– Вы говорили, что хорошо дружите с Ангелиной. Много времени вы проводите вместе вне корта, возможно занимаетесь чем-то особенным?

- Не особо. Я думаю, что ни один игрок не может много времени проводить с другим игроком. Но она очень хороший человек. В целом же она раньше работала с моим тренером. У нас просто хорошие отношения. Я, например, всегда болею за нее. Так же, когда я выиграю, она всегда меня поддерживает. У нас хорошие отношения. Конечно, я счастлива, что мы сыграем в финале.

Конечно, в финале я постараюсь отдать все у меня силы. Я приехала в Рим без всяких ожиданий, потому что знала, что в другие годы мне было очень непросто играть здесь.

Возможно, для некоторых людей дождь – не очень хорошо. Думаю, для моей аллергии – наоборот. Это немного помогает мне чувствовать себя здесь лучше. Очень рада, что у меня сейчас так много матчей перед Роланом Гаррос, по моему мнению, это очень важно. Так что в финале я просто постараюсь сделать все возможное и надеюсь, я смогу выиграть – сказала она.

Напомним, что матч Калинина – Рыбакина состоится сегодня, 20 мая, начало – в 20:00 по киевскому времени.