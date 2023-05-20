Надежда Киченок проиграла парный финал турнира WTА 125 в Париже

Украинская теннисистка Надежда Киченок уступила в финале парного турнира серии WTА 125 в Париже (Франция). В решающем матче за главный титул соревнований наша спортсменка в дуэте с Алишей Паркс (США) проиграли тандему из Казахстана Вера Звонарева/Анна Данилина.

Счет встречи 2-1 (5:7; 7-6; 15-13) в пользу триумфаторок турнира.

Досадным для украинки является то, что имея в своем активе три матч-бола и выигрывая по ходу супер-тайбрейка 5-1, она с американкой не смогли реализовать преимущество над казашками и потеряли титул.

Отметим, что за карьеру Киченок завоевала 32 парных трофея (24 на уровне ITF и 8 – на уровне WTA).