Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надежда Киченок проиграла парный финал турнира WTА 125 в Париже
Победы впереди
Украинская теннисистка Надежда Киченок уступила в финале парного турнира серии WTА 125 в Париже (Франция). В решающем матче за главный титул соревнований наша спортсменка в дуэте с Алишей Паркс (США) проиграли тандему из Казахстана Вера Звонарева/Анна Данилина.
Счет встречи 2-1 (5:7; 7-6; 15-13) в пользу триумфаторок турнира.
Досадным для украинки является то, что имея в своем активе три матч-бола и выигрывая по ходу супер-тайбрейка 5-1, она с американкой не смогли реализовать преимущество над казашками и потеряли титул.
Отметим, что за карьеру Киченок завоевала 32 парных трофея (24 на уровне ITF и 8 – на уровне WTA).
Популярное сейчас
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
- Действующие участники последнего Кубка УЕФА: где они сейчас?
- Гвардиола рассказал, почему Де Брюйне накричал на него
- Беатрис Хаддад Мая - Ангелина Калинина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО