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ITF. Украинец Ваншельбойм проиграл в финале 15-тысячника в Эфиопииф
Победы впереди
Фото: Главком
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм проиграл в финале турнира серии ITF15 в Эфиопии. В решающем матче за главный титул соревнований наш соотечественник уступил представителю Зимбабве Бенджамину Локу, который был лидером посева.
Счет матча 2-0 (7-5; 6-2) в пользу триумфатора соревнований.
Отметим, что в текущем сезоне Эрик не смог выиграть еще ни одного турнира. В общей сложности на соревнованиях такой категории у него в активе 5 титулов.
Напомним, что ранее Ангелина Калинина
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