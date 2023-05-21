ITF. Украинец Ваншельбойм проиграл в финале 15-тысячника в Эфиопииф

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм проиграл в финале турнира серии ITF15 в Эфиопии. В решающем матче за главный титул соревнований наш соотечественник уступил представителю Зимбабве Бенджамину Локу, который был лидером посева.

Счет матча 2-0 (7-5; 6-2) в пользу триумфатора соревнований.

Отметим, что в текущем сезоне Эрик не смог выиграть еще ни одного турнира. В общей сложности на соревнованиях такой категории у него в активе 5 титулов.