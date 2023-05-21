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ITF. Украинец Ваншельбойм проиграл в финале 15-тысячника в Эфиопииф

Теннис
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Победы впереди

ITF. Украинец Ваншельбойм проиграл в финале 15-тысячника в Эфиопииф

Фото: Главком

UA-Футбол
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм проиграл в финале турнира серии ITF15 в Эфиопии. В решающем матче за главный титул соревнований наш соотечественник уступил представителю Зимбабве Бенджамину Локу, который был лидером посева.

Счет матча 2-0 (7-5; 6-2) в пользу триумфатора соревнований.

Отметим, что в текущем сезоне Эрик не смог выиграть еще ни одного турнира. В общей сложности на соревнованиях такой категории у него в активе 5 титулов.

Напомним, что ранее Ангелина Калинина снялась с финала в Риме.

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В статье: Эрик Ваншельбойм
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