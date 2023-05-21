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Калинина: Спасибо, Италии и всем итальянцам за то, что поддерживаете Украину
Великолепная речь
Фото: Ubitennis
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №25) после
"Мне очень жаль, что я не смогла доиграть этот матч. Я пыталась показать свой лучший теннис, но это… Конечно это спорт и я хотела бы поздравить Елену, не только с этим титулом, но и за все, чего ты достигла за год, начиная с Уимблдона. Это очень мотивирует. Надеюсь, когда-нибудь я могу достичь твоего уровня. Удачи тебе в сезоне и желаю достичь всех своих целей.
Конечно, я хотела бы поблагодарить свою команду, своего фитнес-тренера. Без него я не смогла бы выиграть такие матчи, какие у меня были за эти две недели. Хочу поблагодарить своего мужа и тренера - он делает все для меня в режиме 24/7, спасибо ему большое за это. Хотела бы поблагодарить своих тренеров, которых здесь нет, но работающих со мной в течение года. Вы их не видите, но их помощь тоже очень важна. Спасибо.
Хотела бы поблагодарить своего спонсора, который наверняка смотрит сейчас, - Гарик, спасибо, что веришь в меня. Это тоже твой момент, спасибо.
Благодарю всех организаторов этого турнира. Я наслаждалась каждой минутой пребывания здесь и очень надеюсь вернуться в следующий сезон. Невероятный турнир, невероятная атмосфера, благодарю всех ребят, которые давали мне столько энергии за эти две недели, без вас я не выиграла бы столько трехсетовых матчей.
И последняя вещь, но, пожалуй, самая важная: спасибо, Италии и всем итальянцам за то, что поддерживаете Украину во время войны. Это очень важно для Украины, спасибо" – сказала она.
Напомним, ранее украинец Ваншельбойм
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