  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина стартовала с победы на турнире в Страсбуре
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина стартовала с победы на турнире в Страсбуре

Теннис
(1 голосов)

Новый турнир для украинки

Свитолина стартовала с победы на турнире в Страсбуре

instagram.com/elisvitolina

UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина победила на старте грунтового турнира во французском Страсбуре. Ее соперницей была американка Луиза Чирико, которая сейчас идет на 300 позиций выше украинки, что связано с отсутствием игровой практики у Элины в течение почти года.

Поединок длился почти два часа и завершился в двух сетах. Свитолина в третьем гейме проиграла свою подачу, однако сразу ответила брейком, а в заключительном гейме забрала еще одну подачу американки. Во второй партии теннисистки продолжили размен брейками, а развязка наступила в тай-брейке. По ходу него Элина вела 6:1 и реализовала второй из пяти матч-боллов.

Следующая соперница Свитолиной определится завтра. Во втором круге украинка сыграет с победительницей пары Шувэй Се – Эрин Раутлифф.

Теннис. WTA. Страсбург. Почва. Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 540) - Луиза Чирико (США, 242)

По теме
yellow-arrow
Калинина: Спасибо, Италии и всем итальянцам за то, что поддерживаете Украину
yellow-arrow
ITF. Украинец Ваншельбойм проиграл в финале 15-тысячника в Эфиопииф
yellow-arrow
Калинина снялась с финала Мастерса в Риме
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде