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Свитолина стартовала с победы на турнире в Страсбуре
Новый турнир для украинки
instagram.com/elisvitolina
Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина победила на старте грунтового турнира во французском Страсбуре. Ее соперницей была американка Луиза Чирико, которая сейчас идет на 300 позиций выше украинки, что связано с отсутствием игровой практики у Элины в течение почти года.
Поединок длился почти два часа и завершился в двух сетах. Свитолина в третьем гейме проиграла свою подачу, однако сразу ответила брейком, а в заключительном гейме забрала еще одну подачу американки. Во второй партии теннисистки продолжили размен брейками, а развязка наступила в тай-брейке. По ходу него Элина вела 6:1 и реализовала второй из пяти матч-боллов.
Следующая соперница Свитолиной определится завтра. Во втором круге украинка сыграет с победительницей пары Шувэй Се – Эрин Раутлифф.
Теннис. WTA. Страсбург. Почва. Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 540) - Луиза Чирико (США, 242)
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