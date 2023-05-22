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Французского теннисиста Уго Гастона оштрафовали на 144 тысячи долларов

Теннис
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Теннисист выбросил мяч из кармана на Мастерсе в Мадриде

Французского теннисиста Уго Гастона оштрафовали на 144 тысячи долларов

Фото: timesofindia.indiatimes

Новина українською

Французский теннисист Уго Гастон оштрафовали на $ 144 тысячи за то, что он специально выбросил мяч из кармана на "Мастерсе" в Мадриде. Это произошло во время матча с хорватом Борной Чоричем.

В концовке первого сета Гастон специально выронил мяч из кармана во время одного из розыгрышей при счете 5:3 в пользу Чорича, чтобы судья остановил игру и попросил переиграть очко.

Примечательно, что за весь сезон Гастон заработал меньше суммы штрафы. По данным L`Equipe, Гастон получил призовых за весь год в размере $ 121 тысячи.

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