Французского теннисиста Уго Гастона оштрафовали на 144 тысячи долларов

Французский теннисист Уго Гастон оштрафовали на $ 144 тысячи за то, что он специально выбросил мяч из кармана на "Мастерсе" в Мадриде. Это произошло во время матча с хорватом Борной Чоричем.

В концовке первого сета Гастон специально выронил мяч из кармана во время одного из розыгрышей при счете 5:3 в пользу Чорича, чтобы судья остановил игру и попросил переиграть очко.

Примечательно, что за весь сезон Гастон заработал меньше суммы штрафы. По данным L`Equipe, Гастон получил призовых за весь год в размере $ 121 тысячи.