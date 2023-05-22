Виталий Сачко покидает турнир в Жаневе на старте соревнований

Виталий Сачко покидает турнир ATP 250 в Швейцарии. На старте соревнований украинец уступил Бернабе Сапате Моральесу из Исландии.

Женева, Швейцария. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Бернабе Сапата Миральес (Испания) 2:6, 4:6

Украинский теннисист провёл на корте почти полтора часа. За это время Сачко упустил четыре гейма на своей подаче, сдела при этом только один брейк.

Сегодня украинец провел четвёртый матч против соперника из топ-50 рейтинга. В предыдущих трёх он также потерпел поражение.