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Чемпионка Australian Open – 2020 потерпела поражение от 278-й ракетки мира
Неожиданное поражение
Чемпионка Australian Open – 2020, бывшая четвёртая ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин потерпела поражение на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии – 2023.
В стартовом матче соревнований финалистка "Ролан Гаррос" — 2020 Кенин проиграла 278-й ракетке мира, представительнице Франции Марго Рувруа.
Софья Кенин - Марго Рувруа 6:4, 6:3
Встреча продлилась 1 час и 34 минуты. Кенин ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Рувруа три эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
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