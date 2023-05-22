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Чемпионка Australian Open – 2020 потерпела поражение от 278-й ракетки мира

Теннис
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Неожиданное поражение

Чемпионка Australian Open – 2020 потерпела поражение от 278-й ракетки мира

Новина українською

Чемпионка Australian Open – 2020, бывшая четвёртая ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин потерпела поражение на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В стартовом матче соревнований финалистка "Ролан Гаррос" — 2020 Кенин проиграла 278-й ракетке мира, представительнице Франции Марго Рувруа.

Софья Кенин - Марго Рувруа 6:4, 6:3

Встреча продлилась 1 час и 34 минуты. Кенин ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Рувруа три эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

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В статье: София Кенин
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