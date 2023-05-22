Даяна Ястремская одержала уверенную победу на старте квалификации Ролан Гаррос

Даяна Ястремская одержала победу на старте турнира в Париже. В первом круге украинка обыграла Александру-Каданцу-Игнатик из Румынии.

Париж, Франция. Квалификация. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Александра Каданцу-Игнатик (Румыния) 7:5, 6:3

Ястремская уступала со счётом 3:5, но сумела реабилитироваться и выиграть сет. Во второй партии лучшей была также Даяна.

За выход в третий раунд квалификации Ястремская поспорит с Сашей Викери из США.