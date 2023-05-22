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Даяна Ястремская одержала уверенную победу на старте квалификации Ролан Гаррос
Украинская теннисистка провела отличный матч
Фото: Hobart International
Даяна Ястремская одержала победу на старте турнира в Париже. В первом круге украинка обыграла Александру-Каданцу-Игнатик из Румынии.
Париж, Франция. Квалификация. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Александра Каданцу-Игнатик (Румыния) 7:5, 6:3
Ястремская уступала со счётом 3:5, но сумела реабилитироваться и выиграть сет. Во второй партии лучшей была также Даяна.
За выход в третий раунд квалификации Ястремская поспорит с Сашей Викери из США.
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