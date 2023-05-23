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Симона Халеп: Я в очередной раз крайне шокирована и разочарована отношением ITIA к моему делу
Теннисистка возмущена
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп обрушилась с критикой на Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA), которое вновь повлияло на перенос слушаний её дела о допинге.
"Я в очередной раз крайне шокирована и разочарована отношением ITIA к моему делу.
В то время как ITIA через своего представителя Николь Сапстед три дня назад сделало публичное заявление, что "они чутко и корректно общаются со мной", они уже в третий раз перенесли моё слушание. В публичном поле они заявляют одно, а в частном порядке действуют совсем иначе. Я неоднократно просила провести слушание, а они только переносят его.
Когда это прекратится? Я задаю этот вопрос ещё раз. Я имею право на оперативное слушание. Подобные действия организации нарушают мои права", — говорится в заявлении Халеп.
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