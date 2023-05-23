Ролан Гаррос. Алексей Крутых одержал победу на старте квалификации

Алексей Крутых вышел во второй круг отборочной сетки Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований украинец обыграл Алекса Болта из Австралии.

Париж, Франция. Квалификация. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Алекс Болт (Австралия) 6:3, 6:7(2), 6:4

Украинский теннисист провёл на корте два с половиной часа. В третьем сете Алексей отыграл девять брейк-поинтов соперника и с третьей попытки реализовал свой брейк-поинт в девятом гейме, а затем успешно подал на матч.

Следующим соперником Крутых будет Факундо Диас Акоста.