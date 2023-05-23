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Ролан Гаррос. Алексей Крутых одержал победу на старте квалификации
Украинец вырвал победу
Фото: ukrgate.com
Алексей Крутых вышел во второй круг отборочной сетки Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований украинец обыграл Алекса Болта из Австралии.
Париж, Франция. Квалификация. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) - Алекс Болт (Австралия) 6:3, 6:7(2), 6:4
Украинский теннисист провёл на корте два с половиной часа. В третьем сете Алексей отыграл девять брейк-поинтов соперника и с третьей попытки реализовал свой брейк-поинт в девятом гейме, а затем успешно подал на матч.
Следующим соперником Крутых будет Факундо Диас Акоста.
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