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Свитолина получила уайлд-кард на турнир в WTA 250 в Хертогенбосе

Теннис
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Желаем удачи украинке

Свитолина получила уайлд-кард на турнир в WTA 250 в Хертогенбосе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина получила wild card в основную сетку турнира WTA 250 в Хертогенбосе.

Напомним, что соревнования пройдут с 12 по 18 июня. В 2014 году украинка дошла до четвертьфинала.

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Напомним, Свитолина вернулась в Тур после декретного отпуска в апреле этого сезона.

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
BTU

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