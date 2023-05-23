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Свитолина получила уайлд-кард на турнир в WTA 250 в Хертогенбосе
Желаем удачи украинке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина получила wild card в основную сетку турнира WTA 250 в Хертогенбосе.
Напомним, что соревнования пройдут с 12 по 18 июня. В 2014 году украинка дошла до четвертьфинала.
Напомним, Свитолина вернулась в Тур после декретного отпуска в апреле этого сезона.
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Источник:BTU
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