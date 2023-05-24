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Гаэль Монфис: Главная цель — вернуться в топ-100

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Теннисист назвал главную цель сезона

Гаэль Монфис: Главная цель — вернуться в топ-100

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский профессиональный теннисист, полуфиналист двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде Гаэль Монфис, бывшая шестая, а ныне 386-я ракетка мира, рассказал о желании вернуться в теннисную элиту.

"Время от времени возникают проблемы, с которыми приходится сталкиваться, и я чувствовал, что хочу начать всё сначала, дать себе последний шанс. За последние несколько недель я не видел никаких улучшений. Знаю, когда нужно что-то изменить. Это не то изменение, которое заставит меня выигрывать матчи, но мне нужен был небольшой толчок. Чтобы вернуться на достойный уровень, нужно принести жертвы. Я доказал себе, что хочу продолжать.

Главная цель — вернуться в топ-100. Ещё у меня есть почти недостижимая мечта — Олимпиада. Я хотел бы выиграть хотя бы один матч на ней. Знаю, что это очень сложно, но когда я в молодости сказал родителям, что хочу стать теннисистом, это тоже казалось недостижимым, не так ли? Когда я начинал, мечта заключалась в том, чтобы выиграть "Шлем". Я не смог этого сделать, играл слишком плохо. Однако я хочу остаться на корте", — приводит слова спортсмена итальянское издание OA sport.

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В статье: Гаэль Монфис
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