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Федерер: Мне будет не хватать игры Надаля на Ролан Гаррос

Теннис
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Швейцарец высказался об участии испанца

Федерер: Мне будет не хватать игры Надаля на Ролан Гаррос

Getty Images/Global Images Ukraine

Швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер высказался о решении испанца Рафаэля Надаля сняться с "Ролан Гаррос".

"Мне будет не хватать игры Надаля на "Ролан Гаррос". Союз Открытого чемпионата Франции и Рафаэля подарил нам один из самых невероятных рекордов в истории спорта", — написал Федерер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее 36-летний Надаль объявил, что не выступит на "Ролан Гаррос" – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января.

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В статье: Роджер Федерер
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