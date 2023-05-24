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Алексей Крутых уступил в квалификации Ролан Гаррос
Украинец не смог навязать борьбу сопернику
Фото: Maia Open 2021
Украинский теннисист Алексей Крутых покинул турнир в Париже во втором круге квалификации Открытого чемпионата Франции. Соперником украинца был Факундо Диас Акоста из Аргентины.
Париж, Франция. Квалификация. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) - Факундо Диас Акоста (Аргентина) 5:7, 5:7
Матч продлился около двух часов. За это время Крутых сделал пять брейков, две двойные ошибки и при этом проиграл семь геймов на собственной подаче.
Соперники впервые сыграли друг с другом. Следующий соперник Акосты определится позже.
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