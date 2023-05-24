Алексей Крутых уступил в квалификации Ролан Гаррос

Украинский теннисист Алексей Крутых покинул турнир в Париже во втором круге квалификации Открытого чемпионата Франции. Соперником украинца был Факундо Диас Акоста из Аргентины.

Париж, Франция. Квалификация. Второй круг

Алексей Крутых (Украина) - Факундо Диас Акоста (Аргентина) 5:7, 5:7

Матч продлился около двух часов. За это время Крутых сделал пять брейков, две двойные ошибки и при этом проиграл семь геймов на собственной подаче.

Соперники впервые сыграли друг с другом. Следующий соперник Акосты определится позже.