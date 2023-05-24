Даяна Ястремская вышла в финал квалификации Ролан Гаррос. Во втором круге квалификации она обыграла американку Сашу Викери.

Париж, Франция. Квалификация. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Саша Викери (США) 6:2, 5:7, 6:3

Первый сет украинка выиграла без труда, а уже во втором после двух обменов брейками Ястремская вновь взяла подачу соперницы и повела 5:4, но дальше проиграла три следующие гейма.

Решающая партия осталась за Даяной. Следующей соперницей Ястремской станет 25-я сеяная Грет Миннен.

В 2020 году украинка уступила представительнице Бельгии на хардовом турнире WTA 250 в Линце.