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Ястремская вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

Теннис
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Украинка поборется за место в основе

Ястремская вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

Фото: Eurosport

Новина українською

Даяна Ястремская вышла в финал квалификации Ролан Гаррос. Во втором круге квалификации она обыграла американку Сашу Викери.

Париж, Франция. Квалификация. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Саша Викери (США) 6:2, 5:7, 6:3

Первый сет украинка выиграла без труда, а уже во втором после двух обменов брейками Ястремская вновь взяла подачу соперницы и повела 5:4, но дальше проиграла три следующие гейма.

Решающая партия осталась за Даяной. Следующей соперницей Ястремской станет 25-я сеяная Грет Миннен.

В 2020 году украинка уступила представительнице Бельгии на хардовом турнире WTA 250 в Линце.

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В статье: Даяна Ястремская
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