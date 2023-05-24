10-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим с победы стартовал на турнире АТР-250 в Лионе

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция).

В матче первого круга Оже-Альяссим обыграл представителя Испании Пабло Льямаса Руиса.

Феликс Оже-Альяссим - Пабло Льямас Руис 7:5, 6:2

Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Оже-Альяссим шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Руиса два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Лионе Оже-Альяссим сразится с французом Артюром Филом.