Сборная Украины узнала соперников в Кубке Билли Джин Кинг

В Лондоне состоялась жеребьёвка стадии плей-офф командного турнира Кубка Билли Джин Кинг.

По его итогам сборная Украины узнала своих соперников. В плей-офф соревнований украинские теннисистки встретятся со сборной Нидерландов. Украина будет номинальным хозяином матча.

Он может состоятся 10-11 или 11-12 ноября.

В случае победы наша команда сыграет на эатпе Квалификации в следующем сезоне.