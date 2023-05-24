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Сборная Украины узнала соперников в Кубке Билли Джин Кинг

Теннис
(1 голосов)

Пожелаем удачи команде

Сборная Украины узнала соперников в Кубке Билли Джин Кинг

Новина українською

В Лондоне состоялась жеребьёвка стадии плей-офф командного турнира Кубка Билли Джин Кинг.

По его итогам сборная Украины узнала своих соперников. В плей-офф соревнований украинские теннисистки встретятся со сборной Нидерландов. Украина будет номинальным хозяином матча.

Он может состоятся 10-11 или 11-12 ноября.

В случае победы наша команда сыграет на эатпе Квалификации в следующем сезоне.

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В статье: сборная Украины по теннису
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Источник:
BTU

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