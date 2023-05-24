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Сборная Украины узнала соперников в Кубке Билли Джин Кинг
Пожелаем удачи команде
В Лондоне состоялась жеребьёвка стадии плей-офф командного турнира Кубка Билли Джин Кинг.
По его итогам сборная Украины узнала своих соперников. В плей-офф соревнований украинские теннисистки встретятся со сборной Нидерландов. Украина будет номинальным хозяином матча.
Он может состоятся 10-11 или 11-12 ноября.
В случае победы наша команда сыграет на эатпе Квалификации в следующем сезоне.
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Источник:BTU
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