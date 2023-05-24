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Каспер Рууд одержал уверенную победу во втором круге турнира в Женеве

Теннис
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В последнем сете норвежцу пришлось хорошенько постараться

Каспер Рууд одержал уверенную победу во втором круге турнира в Женеве

Фото: NU.nl

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Четвёртая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд выиграл матч второго круга турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), переиграв американского теннисиста Джеффри-Джона Вулфа.

Каспер Рууд - Джеффри-Джон Вулф 6:3, 7:5

Матч продолжался 1 час 20 минут. Для победы Рууду хватило двух брейков. В первом сете норвежец выиграл первый гейм на подаче соперника, а во втором сделал брейк при счёте 5:5.

Рууд и Вулф выполнили одинаковое количество эйсов (по шесть) и допустили одинаковое количество двойных ошибок (по две).

В четвертьфинале турнира Каспер сыграет с чилийским теннисистом Николасом Джарри (54-я ракетка мира).

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