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Марта Костюк провела тренировку с австралийцем Домиником Тимом
Украинка готовится к Ролан Гаррос
Getty Images / Global Images Ukraine
Вторая ракетка Украины Марта Костюк провела подготовку накануне Открытого чемпионата Франции и потренировалась вместе с австрийцем Домиником Тимом.
Напомним, что экс-третья ракетка мира Тим дважды доходил до финала Ролан Гаррос (2018, 2019), но оба раза уступал Рафаэлю Надалю.
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Марта Костюк четвертый год подряд стартует в основной сетке грунтового "мэйджора".
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