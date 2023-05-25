Марта Костюк провела тренировку с австралийцем Домиником Тимом

Вторая ракетка Украины Марта Костюк провела подготовку накануне Открытого чемпионата Франции и потренировалась вместе с австрийцем Домиником Тимом.

Напомним, что экс-третья ракетка мира Тим дважды доходил до финала Ролан Гаррос (2018, 2019), но оба раза уступал Рафаэлю Надалю.

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Марта Костюк четвертый год подряд стартует в основной сетке грунтового "мэйджора".