Страсбург. Элина Свитолина обыграла россиянку Грачеву на пути к полуфиналу

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла россиянку Варвару Грачёву в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Страсбурге (Франция).

Элина Свитолина - Варвара Грачёва 6:3, 6:3

Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. На счету Свитолиной два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Грачёва ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

В следующем круге Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Клара Бюрель - Бернарда Пера.