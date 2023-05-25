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Страсбург. Элина Свитолина обыграла россиянку Грачеву на пути к полуфиналу
Украина не дала ни малейшего шанса сопернице
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла россиянку Варвару Грачёву в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Страсбурге (Франция).
Элина Свитолина - Варвара Грачёва 6:3, 6:3
Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. На счету Свитолиной два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Грачёва ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.
В следующем круге Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Клара Бюрель - Бернарда Пера.
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