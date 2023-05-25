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Страсбург. Элина Свитолина обыграла россиянку Грачеву на пути к полуфиналу

Теннис
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Украина не дала ни малейшего шанса сопернице

Страсбург. Элина Свитолина обыграла россиянку Грачеву на пути к полуфиналу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла россиянку Варвару Грачёву в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Страсбурге (Франция).

Элина Свитолина - Варвара Грачёва 6:3, 6:3

Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. На счету Свитолиной два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Грачёва ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

В следующем круге Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Клара Бюрель - Бернарда Пера.

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В статье: Элина Свитолина
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