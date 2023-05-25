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Даяна Ястремская вырвала победу в Миннен и вышла в основную сетку Ролан Гаррос

Теннис
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Украинская теннисистка поборется за титул

Даяна Ястремская вырвала победу в Миннен и вышла в основную сетку Ролан Гаррос

Фото: Hobart International

Новина українською

Даяна Ястремская одержала третью победу в отборочной сетке Открытого чемпионата Франции. Украинка оказалась сильнее Грет Миннен из Бельгии.

Париж, Франция. Квалификация. Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) - Грет Миннен (Бельгия) 6:3, 2:6, 6:4

Теннисистки выиграли по одному сету и все решалось в решающей партии. Украинка в третьем сете проигрывала со счётом 3:0, после чего смогла реабилитироваться и выиграть шесть из семи следующих геймов.

Для Ястремской это будет уже третий сезон, где она сыграет в основной сетке Ролан Гаррос.

Соперница украинки определится позже.

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В статье: Даяна Ястремская
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