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Даяна Ястремская вырвала победу в Миннен и вышла в основную сетку Ролан Гаррос
Украинская теннисистка поборется за титул
Фото: Hobart International
Даяна Ястремская одержала третью победу в отборочной сетке Открытого чемпионата Франции. Украинка оказалась сильнее Грет Миннен из Бельгии.
Париж, Франция. Квалификация. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) - Грет Миннен (Бельгия) 6:3, 2:6, 6:4
Теннисистки выиграли по одному сету и все решалось в решающей партии. Украинка в третьем сете проигрывала со счётом 3:0, после чего смогла реабилитироваться и выиграть шесть из семи следующих геймов.
Для Ястремской это будет уже третий сезон, где она сыграет в основной сетке Ролан Гаррос.
Соперница украинки определится позже.
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