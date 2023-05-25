Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале снялся с турнира в Лионе

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим снялся с четвертьфинального матча грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). Теннисист решил пропустить соревнования из-за травмы правого плеча, пишет ATP.

За выход в полуфинал Лиона первый сеяный Оже-Альяссим должен был сыграть с представителем Франции Артюром Филом (112-я ракетка мира).

В 2022 году Оже-Альяссим дошёл до 1/8 финала "Ролан Гаррос", где в упорной борьбе проиграл будущему чемпиону испанцу Рафаэлю Надалю.