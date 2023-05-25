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Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале снялся с турнира в Лионе

Теннис
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Причиной стала травма

Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале снялся с турнира в Лионе

Фото: Eurosport

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10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим снялся с четвертьфинального матча грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). Теннисист решил пропустить соревнования из-за травмы правого плеча, пишет ATP.

За выход в полуфинал Лиона первый сеяный Оже-Альяссим должен был сыграть с представителем Франции Артюром Филом (112-я ракетка мира).

В 2022 году Оже-Альяссим дошёл до 1/8 финала "Ролан Гаррос", где в упорной борьбе проиграл будущему чемпиону испанцу Рафаэлю Надалю.

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В статье: Феликс Оже Альяссим
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