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Элина Свитолина отказалась пожимать руку россиянке Грачевой после победы в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Теннис
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Украинка уверенно обіграла россиянку

Элина Свитолина отказалась пожимать руку россиянке Грачевой после победы в четвертьфинале турнира в Страсбурге

instagram.com/elisvitolina

Новина українською

Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась пожимать руку россиянке Варваре Грачёвой после их матча в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-250 в Страсбурге.

Напомним, Свитолина вышла в полуфинальный раунд, обыграв Грачёву со счётом 6:3, 6:4.

За выход в финал турнира в Страсбурге Свитолина сразится с представительницей Франции Кларой Бюрель.

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В статье: Элина Свитолина
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