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Элина Свитолина отказалась пожимать руку россиянке Грачевой после победы в четвертьфинале турнира в Страсбурге
Украинка уверенно обіграла россиянку
instagram.com/elisvitolina
Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась пожимать руку россиянке Варваре Грачёвой после их матча в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-250 в Страсбурге.
Напомним, Свитолина вышла в полуфинальный раунд, обыграв Грачёву со счётом 6:3, 6:4.
За выход в финал турнира в Страсбурге Свитолина сразится с представительницей Франции Кларой Бюрель.
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