Элина Свитолина отказалась пожимать руку россиянке Грачевой после победы в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась пожимать руку россиянке Варваре Грачёвой после их матча в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-250 в Страсбурге.

Напомним, Свитолина вышла в полуфинальный раунд, обыграв Грачёву со счётом 6:3, 6:4.

За выход в финал турнира в Страсбурге Свитолина сразится с представительницей Франции Кларой Бюрель.