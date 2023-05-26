Ига Швёнтек: Моим вдохновением на корте и за его пределами является Надаль

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о своём источнике вдохновения среди теннисистов.

"Не секрет, что моим вдохновением на корте и за его пределами является Надаль. Его игра меня по-настоящему вдохновляет, это можно увидеть по моему форхенду. Мне нравится его отношение к жизни. Он просто обычный человек, который любит других людей. Он очень добрый. Большой успех не изменил Рафаэля", — приводит слова Свёнтек Tennis Connected.

Напомним, ранее 36-летний Надаль объявил, что не выступит на "Ролан Гаррос" – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open 18 января.