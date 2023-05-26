Циципас: Мои возможности на Ролан Гаррос грандиозны

Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что хочет играть на предстоящем "Ролан Гаррос" с тем же настроем, что и на турнире 2021 года.

"Для меня это были замечательные две недели тенниса, и я помню, как действовал, помню, что лучше всего сработало для меня за те две недели в Париже. Мои возможности грандиозны, и я это чувствую. Мне просто нужно провести несколько хороших первых матчей, чтобы продолжать верить, что я действительно могу что-то сделать в этом году", — приводит слова Циципаса Reuters.

На "Ролан Гаррос" 2021 года Циципас дошёл до финала. В решающем матче Стефанос уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу.