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Циципас: Мои возможности на Ролан Гаррос грандиозны

Теннис
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Грек настроен на победу

Циципас: Мои возможности на Ролан Гаррос грандиозны

Фото: Tennishead

Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что хочет играть на предстоящем "Ролан Гаррос" с тем же настроем, что и на турнире 2021 года.

"Для меня это были замечательные две недели тенниса, и я помню, как действовал, помню, что лучше всего сработало для меня за те две недели в Париже. Мои возможности грандиозны, и я это чувствую. Мне просто нужно провести несколько хороших первых матчей, чтобы продолжать верить, что я действительно могу что-то сделать в этом году", — приводит слова Циципаса Reuters.

На "Ролан Гаррос" 2021 года Циципас дошёл до финала. В решающем матче Стефанос уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу.

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В статье: Стефанос Циципас
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