Элина Свитолина: Мне понадобилось слишком много усилий, чтобы обыграть Клару

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу в полуфинале турнира в Страсбурге.

"Однозначно, это была тяжелая битва, Клара играла очень хорошо. Было очень сложно, я проигрывала 1-4 во втором сете, были проблемы в игре, и надо отдать должное Кларе, потому что она сыграла отличный матч. Я знала, что она хорошо я пыталась добраться до каждого мяча, но иногда ты просто должен поаплодировать сопернице за ее мастерство и двигаться дальше, я пыталась выиграть как можно больше очков и в итоге победила.

Мне понадобилось слишком много усилий, чтобы выиграть этот матч. Надо было сражаться и я оставила на корте все силы. На трибунах было много болельщиков, потому я пыталась показать хороший теннис. Мне было немного стыдно из-за своего уровня (смеется), я пыталась немного приподнять его, показать лучший теннис. Я знала, что зрители будут болеть за Клару, но спасибо вам за то, что вы и меня тоже поддерживали.

Как бы я оценила этот матч? За борьбу я бы поставила себе 10, а за само выступление, учитывая нестабильную игру, - твердую 6. Надеюсь, что завтра мой теннис будет лучше, и вы будете болеть за меня чуть больше (смеется). Конечно, я рада быть в финале, особенно на этом турнире. Я сыграла многие турниры за свою карьеру и мне понравилось выступать здесь. Я благодарна организаторам за то, что они предоставили мне wild card и дали возможность вернуться сюда. Теперь впереди еще один финал, я постараюсь подготовиться и быть готовой к борьбе», - сказала Свитолина.