Элина Свитолина: Спасибо за поддержку, жду вас завтра. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №508) поделилась со своими поклонниками фото с полуфинального матча турнира серии WTA250 в Страсбурге (Франция), где она успешно прошла местную спортсменку Клару Бюрель (WTA №122).

Элина поблагодарила всех болельщиков за поддержку и пригласила ее поддержать сегодня, 27 мая в матче против россиянки Анны Блинковой (WTA №66).

Соответствующий пост Свитолина разместила на своей странице в Instagram.