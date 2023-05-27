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Элина Свитолина: Спасибо за поддержку, жду вас завтра. Фото
Победы в финале
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №508) поделилась со своими поклонниками фото с полуфинального матча турнира серии WTA250 в Страсбурге (Франция), где она
Элина поблагодарила всех болельщиков за поддержку и пригласила ее поддержать сегодня, 27 мая в матче против россиянки Анны Блинковой (WTA №66).
Соответствующий пост Свитолина разместила на своей странице в Instagram.
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