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Элина Свитолина: Спасибо за поддержку, жду вас завтра. Фото

Теннис
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Победы в финале

Элина Свитолина: Спасибо за поддержку, жду вас завтра. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №508) поделилась со своими поклонниками фото с полуфинального матча турнира серии WTA250 в Страсбурге (Франция), где она успешно прошла местную спортсменку Клару Бюрель (WTA №122).

Элина поблагодарила всех болельщиков за поддержку и пригласила ее поддержать сегодня, 27 мая в матче против россиянки Анны Блинковой (WTA №66).

Соответствующий пост Свитолина разместила на своей странице в Instagram.

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В статье: Элина Свитолина
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