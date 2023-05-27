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Цуренко о жеребьевке Ролан-Гаррос: Я ко всем матчам с топ-игроками отношусь очень положительно
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала сетку Открытого чемпионата Франции и рассказала, как складывается текущий сезон.
О первой половине сезона, за которую уже провела почти 35 матчей (25 побед/8 поражений)
- Я действительно очень рада, что имею возможность играть такое большое количество матчей. Я ведь честно скажу, что я не ожидала такого. В конце прошлого года у меня было определенное ощущение такой безнадежности относительно локтя. Этот год для меня такой сюрприз, но очень приятный сюрприз. Я в отличном настроении, в отличном физическом состоянии, все очень хорошо. Мне нравится, что все это время, все эти почти 35 матчей, я находилась в достаточно ровном физическом состоянии. Нет никаких серьезных травм, никаких болячек, что-то мелкое, какие-то мозоли, но в общем-то все очень хорошо и локоть беспокоит только через день.
О стартовом матче на Ролан Гаррос против чемпионки турнира 2021 года Барборы Крейчиковой
- Конечно, это не самая приятная сетка, но я ко всем матчам с топ-игроками отношусь очень положительно. Для меня важно наверстать то время, когда я не могла полноценно выступать из-за локтя, мне явно не хватает матчей против топ-теннисисток. Поэтому этот поединок, ну такая сетка, ничего страшного, я очень положительно отношусь к этому.
Барбора – классный игрок, эксперт на грунте, и да, ее недавно обыграла Марта на грунте, поэтому по возможности проконсультируюсь с ней. Ну и, конечно, свои какие-то идеи, свои планы буду воплощать – сказала она.
Напомним, что матч Цуренко - Крейчикова состоится в понедельник, 29 мая.
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