Свитолина: Все мои призовые я передам на помощь украинским детям

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №191) после победы в финале турнира в Страсбурге (Франция) пообещала передать призовые на помощь пострадавшим от войны детям.

"Это была прекрасная неделя, я очень счастлива, что смогла так отыграть. Это мой первый титул после возвращения, после рождения нашего ребенка. Он очень особенный, он очень много значит. Еще потому, что я уже выигрывала здесь в 2020 году, когда была пандемия. Очень приятно в этот раз держать трофей без маски. Я хотела бы поблагодарить турнир, что они предоставили мне такую возможность сыграть здесь.

Всю эту неделю я чувствовала вашу невероятную поддержку, вы оказывали мне энергию, даже когда я вчера играла против Клары Бюрель. Вы давали мне силы. И я хотела бы поделиться этой энергией с моей родиной, с Украиной. Все мои призовые я передам на помощь украинским детям, которые в этом больше нуждаются в этом тяжелом времени. Также я хотела бы поблагодарить Францию за ту невероятную работу, которую вы проделываете, как вы принимаете у себя украинцев и делаете все, чтобы они почувствовали, что это их второй дом. Поэтому я очень благодарна за все, что вы делаете для нас. Вместе мы увидим свет и победим в этой войне. Большое спасибо! Слава Украине!" – сказала она.