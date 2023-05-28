  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина: Все мои призовые я передам на помощь украинским детям
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина: Все мои призовые я передам на помощь украинским детям

Теннис
(2 голосов)

Благородная цель

Свитолина: Все мои призовые я передам на помощь украинским детям

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №191) после победы в финале турнира в Страсбурге (Франция) пообещала передать призовые на помощь пострадавшим от войны детям.

"Это была прекрасная неделя, я очень счастлива, что смогла так отыграть. Это мой первый титул после возвращения, после рождения нашего ребенка. Он очень особенный, он очень много значит. Еще потому, что я уже выигрывала здесь в 2020 году, когда была пандемия. Очень приятно в этот раз держать трофей без маски. Я хотела бы поблагодарить турнир, что они предоставили мне такую возможность сыграть здесь.

Всю эту неделю я чувствовала вашу невероятную поддержку, вы оказывали мне энергию, даже когда я вчера играла против Клары Бюрель. Вы давали мне силы. И я хотела бы поделиться этой энергией с моей родиной, с Украиной. Все мои призовые я передам на помощь украинским детям, которые в этом больше нуждаются в этом тяжелом времени. Также я хотела бы поблагодарить Францию за ту невероятную работу, которую вы проделываете, как вы принимаете у себя украинцев и делаете все, чтобы они почувствовали, что это их второй дом. Поэтому я очень благодарна за все, что вы делаете для нас. Вместе мы увидим свет и победим в этой войне. Большое спасибо! Слава Украине!" – сказала она.

Напомним, что ранее Марта Костюк заявила, что не уважает белоруску Соболенко.

По теме
yellow-arrow
Костюк без шансов проиграла на старте Ролан-Гаррос
yellow-arrow
WTA-рейтинг: Свитолина поднялась на 316 позиций, Калинина потеряла одну
yellow-arrow
Марта Костюк: Не уважаю Соболенко, потому что она ездит в Россию и тренируется там
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BTU

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде