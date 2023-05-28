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WTA-рейтинг: Свитолина поднялась на 316 позиций, Калинина потеряла одну
Прекрасный прогресс от Элины
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.
Первая ТОП 20 изменений не претерпела (возглавляет список полька Ига Швентек, вторая позиция у боруски Сабаленко, а ТОП 3 замыкает американка Джессика Пегула).
А вот позиции украинок в большинстве своем изменились. Так, первая ракетка нашего государства Ангелина Калинина опустилась на одну позицию и занимает сейчас 26 место, Марта Костюк осталась на 39 месте, Леся Цуренко потеряла сразу три позиции (66), равно как и Екатерина Баиндл (83).
Даяна Ястремская осталась 144-й, Дарья Снигур потеряла позицию (164).
Лучший прогресс в Туре показала наша Элина Свитолина, которая после
218 (-3). Катарина Завацкая
302 (-6). Екатерина Володько
306 (-3). Валерия Страхова
Напомним, что ранее Свитолина
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