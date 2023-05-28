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WTA-рейтинг: Свитолина поднялась на 316 позиций, Калинина потеряла одну

Теннис
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Прекрасный прогресс от Элины

WTA-рейтинг: Свитолина поднялась на 316 позиций, Калинина потеряла одну

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Первая ТОП 20 изменений не претерпела (возглавляет список полька Ига Швентек, вторая позиция у боруски Сабаленко, а ТОП 3 замыкает американка Джессика Пегула).

А вот позиции украинок в большинстве своем изменились. Так, первая ракетка нашего государства Ангелина Калинина опустилась на одну позицию и занимает сейчас 26 место, Марта Костюк осталась на 39 месте, Леся Цуренко потеряла сразу три позиции (66), равно как и Екатерина Баиндл (83).

Даяна Ястремская осталась 144-й, Дарья Снигур потеряла позицию (164).

Лучший прогресс в Туре показала наша Элина Свитолина, которая после победы на турнире в Страсбурге поднялась на 316 позиций. Сейчас украинка занимает 192-е место рейтинга.

218 (-3). Катарина Завацкая

302 (-6). Екатерина Володько

306 (-3). Валерия Страхова

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала победу на турнире в Страсбурге.

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В статье: Элина Свитолина Ангелина Калинина
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