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Марту Костюк освистали после матча с Соболенко. Видео

Теннис
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Больные тупостью люди

Марту Костюк освистали после матча с Соболенко. Видео

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №39) проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции - Ролан Гаррос. Наша спортсменка уступила представительнице страны-агрессора, белоруске соболенко.

Сразу после завершения встречи Марта пожала руку рефери на вышке, и традиционно (украинцы не жмут руку белорусам и россиянам – прим) не поздравила свою оппонентку. После этого местные трибуны начали свистеть в адрес Костюк и хлопать в ладони соболенко.

Напомним, что белорусская любительница старых диктаторов неоднократно ходила на приемы к самопровозглашённому президенту лукашенко, также она до сих пор ездит в россию и тренируется там.

За время полномасштабного вторжения россии при поддержке ее сателлита беларуси на территорию Украины по официальным данным ООН погибли более 8 тысяч мирных жителей (из них около 500 – дети). 14 миллионов украинцев покинули свои дома.

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В статье: Марта Костюк
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