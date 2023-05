Марту Костюк освистали после матча с Соболенко. Видео

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №39) проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции - Ролан Гаррос. Наша спортсменка уступила представительнице страны-агрессора, белоруске соболенко.

Сразу после завершения встречи Марта пожала руку рефери на вышке, и традиционно (украинцы не жмут руку белорусам и россиянам – прим) не поздравила свою оппонентку. После этого местные трибуны начали свистеть в адрес Костюк и хлопать в ладони соболенко.

Напомним, что белорусская любительница старых диктаторов неоднократно ходила на приемы к самопровозглашённому президенту лукашенко, также она до сих пор ездит в россию и тренируется там.

За время полномасштабного вторжения россии при поддержке ее сателлита беларуси на территорию Украины по официальным данным ООН погибли более 8 тысяч мирных жителей (из них около 500 – дети). 14 миллионов украинцев покинули свои дома.

Aryna Sabalenka taking a bow.



Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.



There’s a lot happening at Roland Garros right now. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue