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Марту Костюк освистали после матча с Соболенко. Видео
Больные тупостью люди
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №39)
Сразу после завершения встречи Марта пожала руку рефери на вышке, и традиционно (украинцы не жмут руку белорусам и россиянам – прим) не поздравила свою оппонентку. После этого местные трибуны начали свистеть в адрес Костюк и хлопать в ладони соболенко.
Напомним, что белорусская любительница старых диктаторов неоднократно ходила на приемы к самопровозглашённому президенту лукашенко, также она до сих пор ездит в россию и тренируется там.
За время полномасштабного вторжения россии при поддержке ее сателлита беларуси на территорию Украины по официальным данным ООН погибли более 8 тысяч мирных жителей (из них около 500 – дети). 14 миллионов украинцев покинули свои дома.
Aryna Sabalenka taking a bow.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2023
Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.
There’s a lot happening at Roland Garros right now. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue
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