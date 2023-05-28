Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина поздравила украинскую столицу с днем рождения. Фото
Как тебя не любить
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №192) поздравила всех киевлян с днем города. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тухель: Вместо празднования у нас теперь еще одна политическая проблема
- Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 мая 2023
- Россия совершила самую массовую с начала полномасштабного вторжения атаку дронами на Киев
- Клара Бурель - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видео трансляция
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн