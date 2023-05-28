Свитолина поздравила украинскую столицу с днем рождения. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №192) поздравила всех киевлян с днем города. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала победу в финале турнира в Страсбурге.