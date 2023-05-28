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Свитолина поздравила украинскую столицу с днем рождения. Фото

Теннис
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Свитолина поздравила украинскую столицу с днем рождения. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №192) поздравила всех киевлян с днем города. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина поздравила украинскую столицу с днем рождения. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала победу в финале турнира в Страсбурге.

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В статье: Элина Свитолина
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