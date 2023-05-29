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Даяна Ястремская покидает Ролан Гаррос на старте соревнований
Украинка успешно преодолела квалификацию, но не смогла показать хороший результат в основной сетке
Фото: Hobart International
Даяна Ястремская покидает Открытый чемпионата Франции. На старте соревнований украинка уступила Донне Векич из Хорватии.
Париж, Франция. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Донна Векич (Хорватия) 2:6, 5:7
После этого поражения счёт в личных встречах стал 2:2.
В предыдущем сезоне Ястремская проиграла хорватке в первом круге травяного турнира WTA 500 в Истборне.
Следующей соперницей Векич станет Бернарда Пера из США.
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