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Даяна Ястремская покидает Ролан Гаррос на старте соревнований

Теннис
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Украинка успешно преодолела квалификацию, но не смогла показать хороший результат в основной сетке

Даяна Ястремская покидает Ролан Гаррос на старте соревнований

Фото: Hobart International

Новина українською

Даяна Ястремская покидает Открытый чемпионата Франции. На старте соревнований украинка уступила Донне Векич из Хорватии.

Париж, Франция. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Донна Векич (Хорватия) 2:6, 5:7

После этого поражения счёт в личных встречах стал 2:2.

В предыдущем сезоне Ястремская проиграла хорватке в первом круге травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Следующей соперницей Векич станет Бернарда Пера из США.

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В статье: Даяна Ястремская
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