Виталий Сачко пробился в основную сетку турнира в Виченце

Украинский теннисист Виталий Сачко вышел в основную сетку "челленджера" в Италии. В матче квалификации он обыграл итальянца Джованни Фонио.

Виченца, Италия

Виталий Сачко - Джованни Фонио 6:4, 7:6

Украинец десятый раз в сезоне сыграет в основной сетке "челленджера". Лучшим его результатом является выход в четвертьфинал соревнований, куда он выходил на турнирах в Лугано, Лилле и Морелосе.

Соперник украинца определится позже.