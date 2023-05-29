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Виталий Сачко пробился в основную сетку турнира в Виченце

Теннис
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Украинец успешно преодолел квалификацию

Виталий Сачко пробился в основную сетку турнира в Виченце

Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко вышел в основную сетку "челленджера" в Италии. В матче квалификации он обыграл итальянца Джованни Фонио.

Виченца, Италия

Виталий Сачко - Джованни Фонио 6:4, 7:6

Украинец десятый раз в сезоне сыграет в основной сетке "челленджера". Лучшим его результатом является выход в четвертьфинал соревнований, куда он выходил на турнирах в Лугано, Лилле и Морелосе.

Соперник украинца определится позже.

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В статье: Виталий Сачко
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