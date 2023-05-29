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Виталий Сачко пробился в основную сетку турнира в Виченце
Украинец успешно преодолел квалификацию
Украинский теннисист Виталий Сачко вышел в основную сетку "челленджера" в Италии. В матче квалификации он обыграл итальянца Джованни Фонио.
Виченца, Италия
Виталий Сачко - Джованни Фонио 6:4, 7:6
Украинец десятый раз в сезоне сыграет в основной сетке "челленджера". Лучшим его результатом является выход в четвертьфинал соревнований, куда он выходил на турнирах в Лугано, Лилле и Морелосе.
Соперник украинца определится позже.
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