Ястремская: Украинки говорили, что мы не жмем руки россиянкам и белорускам

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во время пресс-конференции прокомментировала освистывание Марты Костюк (№39 WTA).

Слова Ястремской передает корреспондентка Tribuna.com Дарья Мещерякова.

– Что ж, это не мое дело, что произошло между ними. Я украинка, поддерживаю украинских девушек. Не очень хочу в это вникать, но думаю, что обо всех этих вопросах лучше спросить Костюк или Соболенко.

- Что вы думаете о теннисистах, которые отказываются подавать руки соперникам?

– Украинки говорили, что мы не жмем руки россиянкам и белорускам. Ничего удивительного для всех нет. А как люди отреагировали на то, что Марта не подала руку Соболенко… Я вообще не ожидала такой реакции. Это было не очень приятно, но я на самом деле поддерживаю Марту, потому что я тоже играла с россиянками, и я тоже не давила им руку. Это наша позиция и об этом все знали. Так что в этом нет ничего дурного.

– Вы бы тоже отказались на этом турнире пожать руку?

- Какая разница, какой турнир? Если мы играем с россиянками и белорусками, то неважно, какой турнир. Мы не жмем руку.

- Какие у вас эмоции от того, что вы украинка и играете на одном турнире с россиянками и белорусками?

- Каждый турнир эмоционален. Мы не чувствуем себя хорошо. Как мы можем выходить на корт против людей из России, террористической страны? Это сложно эмоционально. Спросите, как они себя чувствуют, играя против нас. Они хорошо себя чувствуют или нет? – сказала Ястремская.