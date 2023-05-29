Новак Джокович с победы стартовал на Ролан Гаррос-2023

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" серб Новак Джокович вышел во второй круг "Ролан Гаррос" — 2023.

На старте Открытого чемпионата Франции он переиграл представителя США Александра Ковачевича.

Ролан Гаррос. ATP

Новак Джокович - Александр Ковачевич 6:3, 6:2, 7:6 (7:1)

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

Джокович 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, четыре двойные ошибки и два брейк-пойнта.

Во втором круге соревнований "Большого шлема" во Франции Джокович встретится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.