Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович с победы стартовал на Ролан Гаррос-2023
Серб выиграл все три сета
Фото: The Denver Channel
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" серб Новак Джокович вышел во второй круг "Ролан Гаррос" — 2023.
На старте Открытого чемпионата Франции он переиграл представителя США Александра Ковачевича.
Ролан Гаррос. ATP
Новак Джокович - Александр Ковачевич 6:3, 6:2, 7:6 (7:1)
Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.
Джокович 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, четыре двойные ошибки и два брейк-пойнта.
Во втором круге соревнований "Большого шлема" во Франции Джокович встретится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.
Популярное сейчас
- В Киеве прогремела серия взрывов – хроника дневной атаки россиян
- Игрок Днепра-1 – о драке в матче с Шахтером: Такого не должно быть в футболе
- Шахтер - чемпион, спасение Миколенко, переговоры Маркевича. Главные новости за 28 мая
- Свитолина выиграла первый турнир после возвращения на корт
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО