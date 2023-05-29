Новак Джокович 19-й раз в карьере вышел во второй круг Ролан Гаррос

22-кратный чемпион турниров серии Большого шлема, сербский теннисист Новак Джокович в 19-й раз подряд вышел во второй круг грунтового турнира в Париже. Джокович впервые сыграл на "Ролан Гаррос" в 2005 году, и это до сих пор худшее выступление Новака на турнире, так как он дошёл только до второго круга.

В 2016 и 2021 годах Новак выигрывал турнир, ещё четыре раза играл в финале (2012, 2014, 2015, 2020).

В матче первого круга Открытого чемпионата Франции — 2023 третий сеяный Джокович за 2 часа 26 минут нанёс поражение представителю США Александру Ковачевичу со счётом: 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).

Напомним, что Ролан Гаррос—2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня.