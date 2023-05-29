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Свитолина с разгромной победы стартовала на Ролан Гаррос-2023
Отличный старт в исполнении украинки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина вышла во второй круг на Открытом чемпионате Франции. На старте соревнований украинка оказалась сильнее Мартины Тревисан из Италии.
Париж, Франция. 29 мая. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) - Мартина Тревисан (Италия) 6:2, 6:2
За 1 час и 12 минут Свитолина совершила два эйса и реализовала четыре из шести брейкпоинтов.
Эта победа стала для Элины первой в матчах с соперницами из топ-30 с сентября 2021 года.
Следующей соперницей Свитолиной станет Сторм Хантер, вышедшая в основную сетку через квалификацию.
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