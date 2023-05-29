Свитолина с разгромной победы стартовала на Ролан Гаррос-2023

Элина Свитолина вышла во второй круг на Открытом чемпионате Франции. На старте соревнований украинка оказалась сильнее Мартины Тревисан из Италии.

Париж, Франция. 29 мая. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) - Мартина Тревисан (Италия) 6:2, 6:2

За 1 час и 12 минут Свитолина совершила два эйса и реализовала четыре из шести брейкпоинтов.

Эта победа стала для Элины первой в матчах с соперницами из топ-30 с сентября 2021 года.

Следующей соперницей Свитолиной станет Сторм Хантер, вышедшая в основную сетку через квалификацию.