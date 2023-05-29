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Стаховский обратился к фанатам, освиставшим Марту Костюк
Украинец напомнил всем болельщикам о зверствах россиян
Фото: instagram.com/stako_s
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал ситуацию, сложившеюся в матче Марты Костюк и Арины Соболенко.
Напомним, что зрители освистали украинку из-за то, что она не пожала руку белоруске в матче Ролан Гаррос-2023.
"Уважаемые фанаты Roland Garros, когда вы возмущены и освистываете поступок Марты Костюк после ее матча с нейтральным игроком из страны, которая вскоре развалится, подумайте об украинских детях, которые ежедневно бегут в бомбоубежище из-за нейтральных, сохраняющих тишину."
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