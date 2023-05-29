Стаховский обратился к фанатам, освиставшим Марту Костюк

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал ситуацию, сложившеюся в матче Марты Костюк и Арины Соболенко.

Напомним, что зрители освистали украинку из-за то, что она не пожала руку белоруске в матче Ролан Гаррос-2023.

"Уважаемые фанаты Roland Garros, когда вы возмущены и освистываете поступок Марты Костюк после ее матча с нейтральным игроком из страны, которая вскоре развалится, подумайте об украинских детях, которые ежедневно бегут в бомбоубежище из-за нейтральных, сохраняющих тишину."