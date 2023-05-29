Элина Свитолина: Мартина – тяжелая соперница, я знала, что нужно показать свою лучшую игру

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу на старте Ролан Гаррос.

Напомним, что украинка обыграла 26-ю сеяную Мартину Тревисан из Италии.

"Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто пришел меня поддержать сегодня. Это всегда особый момент, когда празднуешь победу в первом раунде здесь, на Ролан Гаррос. У меня с этим турниром связаны потрясающие воспоминания моих выступлений перед фантастическими болельщиками. Я просто очень счастлива из-за того, как я сегодня отыграла. Жду следующий матч.

Тревисан была в полуфинале в прошлом году, но мне удалось контролировать игру от начала до конца? Да, это был действительно отличный матч. Я сыграла очень качественно. Мартина – тяжелая соперница, я знала, что нужно показать свою лучшую игру. Так и получилось. Я чувствую много уверенности после победы в Страсбурге на прошлой неделе, хотя мне и нужно было быстро восстановиться и быть готовой к сегодняшнему поединку. Однако с такими трибунами ты не можешь быть уставшим, ты должен быть заряжен, так что все сложилось хорошо для меня.

Зрители рады видеть меня после декретного отпуска? Это особый момент для меня, потому что наша дочь наполовину француженка и наполовину украинка, так что мы такая французско-украинская семья. Возможно, однажды вы увидите ее здесь, как она будет играть в теннис (смеется). Полагаю, ей было бы весело. Для меня это в любом случае особенное событие, что я вернулась сюда и сыграла на столь высоком уровне".