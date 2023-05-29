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Карлос Алькарас не испытал проблем в матче с Флавио Коболли

Теннис
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Испанский теннисист вышел во второй круг Ролан Гаррос

Карлос Алькарас не испытал проблем в матче с Флавио Коболли

Фото: Defector

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Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг Ролан Гаррос. В стартовом матче Алькарас оказался сильнее итальянца Флавио Коболли, начавшего соревнования с квалификации.

Ролан Гаррос. АТР. 29 мая

Карлос Алькарас — Флавио Коболли 6:0, 6:2, 7:5

Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Алькарас трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. Коболли подал один эйс, четыре раза ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Во втором круге "Ролан Гаррос" Алькарас сыграет с представителем Японии Таро Дэниэлом.

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В статье: Карлос Алькарас
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